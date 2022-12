LIVE Premier League | Senesi met Bournemouth tegen Chelsea zonder Ziyech, Manchester United tegen Forest

Quincy Promes opnieuw uitgeroe­pen tot beste speler van Rusland

Het gaat Quincy Promes sportief voor de wind in Rusland. De van poging tot moord verdachte oud-Ajacied is uitgeroepen tot de beste voetballer van het land. Die prijs pakte de 30-jarige Amsterdammer in 2017 ook al.

