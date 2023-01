LIVE Premier League | Virgil van Dijk in rust gewisseld na dramatische eerste helft, Liverpool jaagt op gelijkmaker

Cody Gakpo zit nog niet bij de selectie van Liverpool, dat het vanavond opneemt tegen Brentford. In het vorige duel tegen Leicester City net voor de jaarwisseling was de winteraanwinst nog niet speelgerechtigd. Zonder de oud-PSV'er wil Liverpool de weg omhoog verder inzetten, maar Liverpool begon dramatisch aan de wedstrijd. Je volgt het duel in ons livewidget!