LIVE | PSG ontsnapt aan gelijkmaker Feyenoord-opponent Marseille, Real Madrid doet wat terug in Sevilla

Colombia in diepe rouw na dood voormalige aanvoerder Freddy Rincón

De Colombiaanse oud-topvoetballer Freddy Rincón is op 55-jarige leeftijd overleden. De voormalige international, die speelde voor onder meer Napoli, Real Madrid en Corinthians, bezweek aan de verwondingen die hij twee dagen eerder had opgelopen door een verkeersongeval in Colombia.

14 april