LIVE | Real Madrid kan tegen Alavés koppositie versterken, PSG op bezoek bij Nantes

Spaanse media loven Luuk de Jong: ‘De man die belache­lijk werd gemaakt is Xavi’s grootste wapen’

Luuk de Jong werd in de 88ste minuut ingebracht tijdens Espanyol - FC Barcelona. Acht minuten later, in de zesde minuut van de blessuretijd, deed hij waarvoor hij was gebracht: de gelijkmaker noteren (2-2). Het levert de Nederlandse spits vandaag in de Spaanse media een stortvloed aan complimenten op.

14 februari