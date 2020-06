LIVE | Real Sociedad en Alavés zoeken met brilstand de kleedkamer op

Video De laatste CL-finale in Lissabon: krankzin­nig Madrileens onderonsje onder leiding van Kuipers

13:08 De UEFA maakte woensdag bekend dat de beslissingen van het huidige Champions League-seizoen zullen vallen in Lissabon. De kwartfinales, de halve finales en de finale worden van 12 tot 23 augustus gespeeld in het Estádio da Luz in de Portugese hoofdstad. Als die finalewedstrijden even spectaculair verlopen als de vorige Champions League-finale die er gespeeld werd, gaan we een aantal heerlijke zomerdagen tegemoet.