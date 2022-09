LIVE | Robert Lewandowski flikt het weer: FC Barcelona vergroot voorsprong in Sevilla

LIVE buiten­lands voetbal | Kylian Mbappé scoort op aangeven van Lionel Messi, Napoli tegen Lazio

Op deze zaterdag is er niet alleen volop aandacht voor de Europese topclubs die in actie komen, maar staan er ook prachtige derby's op het programma. Het verhitte onderonsje tussen Everton en Liverpool eindigde in 0-0, terwijl Giovanni van Bronckhorst met Rangers FC een vervelende middag had tegen rivaal Celtic (4-0). Denzel Dumfries en Stefan de Vrij verloren de Derby della Madonnina van AC Milan: 3-2. Bekijk hier het programma en de uitslagen van vandaag.

21:31