LIVE Spaanse beker | Real Madrid na invalbeurt Memphis Depay weer naast Atlético

met video ‘Ontevreden’ Ten Hag zet met United reuzenstap naar finale, ‘gelukkige’ Weghorst belangrijk met goal

Manchester United heeft een grote stap gezet naar de finale van de Carabao Cup. Op bezoek bij Nottingham Forest won de ploeg van Erik ten Hag de eerste wedstrijd van het tweeluik met 3-0. Wout Weghorst, die weer in de basis mocht beginnen, tekende daarbij voor zijn eerste treffer in het shirt van The Red Devils.

