LIVE | Spanje, Engeland, Italië, Duitsland en België op jacht naar zeges in WK-kwalificatie

De kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar in Qatar is in volle gang. Bekijk hieronder alle (Europese) wedstrijden uit de kwalificatiereeks, de tussenstanden van elk duel, het volledige programma én de standen in alle groepen. Vanavond komen onder meer de Europese toplanden België, Zweden, Duitsland, Engeland, Italië en Spanje in actie. Volg die duels onze livewidget.