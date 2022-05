LIVE | Spurs op weg naar de Champions League, goal Van de Beek voor Everton

Be­kersprook­je Freiburg krijgt geen ultieme bekroning: Mark Flekken grijpt naast DFB-Pokal

Mark Flekken is er met Freiburg net niet in geslaagd om de DFB-Pokal te winnen. In de penaltyserie moest de Nederlandse doelman het hoofd buigen voor Leipzig. Freiburg stond voor het eerst in de geschiedenis in de Duitse bekerfinale.

