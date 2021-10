LIVE | Stefan de Vrij met Inter op bezoek bij oude ploeg Lazio, Dumfries op de bank

Na de interlandbreak begint in de grote competities van Europa vandaag Blok 3! Om 13.30 uur trappen Watford en Liverpool de bomvolle zaterdag af. Bekijk de stand van zaken in alle competities in ons matchcenter en volg de tussenstanden, hoogtepunten én uitslagen van de duels van vandaag hier.