LIVE | Stefan de Vrij met Inter op voorsprong bij oude ploeg Lazio

Thiago Silva lovend over Ajax-aanvaller Antony: ‘Ik heb nog nooit zoiets gezien’

13 oktober Thiago Silva speelde zondag zijn honderdste wedstrijd voor het Braziliaanse elftal. De 37-jarige verdediger is onder de indruk van de nieuwe lichting in de Seleção. In een interview met de Braziliaanse krant UOL Esporte prijst hij vooral Ajacied Antony en Leeds-speler Raphinha.