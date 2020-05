LIVE | Thuram scoort wéér, Gladbach herstelt zich na slappe hervatting

Nadat er gisteren al vijf duels in de Bundesliga werden gespeeld staan er vandaag nog twee op het programma. Zo komen de topclubs Borussia Mönchengladbach en Borussia Dortmund in actie. Via ons liveblog is alles te volgen.



• 15.30 uur: Borussia Mönchengladbach - Union Berlin 2-0

• 18.00 uur: SC Paderborn - Borussia Dortmund