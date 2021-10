LIVE | Tiental Italië beleeft dramatische avond na tweede goal Ferran Torres

Danjuma onder­streept topvorm: eerste Nederlan­der in tien jaar met twee goals in La Liga

3 oktober Arnaut Danjuma Groeneveld is in topvorm bij zijn club Villarreal. De 24-jarige linksbuiten werd woensdagavond uitgeroepen tot Man of the Match op Old Trafford en scoorde vanavond twee keer tegen Real Betis, dat met 2-0 werd verslagen.