LIVE | Tijd begint te dringen voor Barcelona van Koeman, Memphis en De Jong in Clásico

Zwarte avond voor PSV: AS Monaco blijkt te sterk, Gakpo en Madueke vallen gebles­seerd uit

22 oktober PSV had AS Monaco na rust in de tang, maar heeft te veel moeite om tot scoren te komen. In extremis brachten de Monegasken de ploeg van Roger Schmidt een dolksteek toe. Smaakmakers Cody Gakpo en Noni Madueke vielen geblesseerd uit.