LIVE | Tijd dringt voor invaller Luuk de Jong en Sevilla tegen stug Athletic

EL-stats Roma dramatisch tegen Engelse ploegen, Villarreal wil wraak op Arsenal

29 april Wie wint dit jaar de Europa League? Er zijn nog vier kanshebbers over en vanavond spelen ze de eerste halve finales. Manchester United neemt het thuis op tegen AS Roma en Villarreal ontvangt Arsenal. Met behulp van Gracenote blikken we vooruit op deze twee wedstrijden. Dit zijn de opvallendste weetjes over de halvefinalisten.