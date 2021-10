LIVE | Tussenstanden op de buitenlandse velden, Gouweleeuw scoort voor Augsburg

exclusief interview Guus Hiddink en een leven vol voetbal: ‘Ik had Ziyech toen echt laten spelen tegen Letland’

Guus Hiddink wordt op 8 november 75 jaar. ,,Maar ik ben niet van plan om nu al te worden herinnerd.’’ De wereldburger uit Varsseveld over ouder worden, de vele hoogtepunten en wel of niet stoppen. ,,Ik wil betrokken blijven bij het voetbal, dat is alles.’’

30 oktober