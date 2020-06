LIVE | Van Aanholt met Palace op voorsprong tegen Aké

Haaland ontevreden, ondanks twee goals: ‘Had er vijf kunnen maken’

18:39 Er kon nauwelijks een lachje vanaf bij Erling Haaland na zijn twee doelpunten voor Borussia Dortmund in de uitwedstrijd tegen RB Leipzig (0-2). ,,Ik had er wel vijf kunnen maken”, zei de 19-jarige Noor. ,,Maar ik was erg moe van al dat rennen.”