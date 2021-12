LIVE | Van de Beek en Bergwijn op de bank in Premier League, Boadu start voor AS Monaco

Ontslag Ancelotti weerhield Zlatan van transfer naar Napoli: ‘Ik wilde net als Diego de competitie winnen’

Zlatan Ibrahimovic was in 2019 dicht bij een overgang naar Napoli, zo heeft de Zweedse spits bekend. Hij wilde in Napels kampioen worden, net als Diego Maradona in het verleden is gelukt.

1 december