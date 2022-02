LIVE | Van Dijk op voorsprong tegen Weghorst, Spurs begint dramatisch tegen Wolves

Video Mané verslaat Salah: Senegal wint Afrika Cup voor het eerst na penaltyse­rie tegen Egypte

Senegal heeft voor het eerst in de historie de Afrika Cup gewonnen. Na een slechte finale zonder goals in 120 minuten kwam er opnieuw een strafschoppenserie. Daarin maakte Liverpool-aanvaller Sadio Mané de beslissende 4-2, nadat hij vroeg in de wedstrijd nog een penalty gemist had.

