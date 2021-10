LIVE | Van 't Schip jaagt met Griekenland op zege, Zahavi scoort voor Israël in strijd om plek twee

Samenvattingen De Ligt wint met Juve derby van Turijn, ook Inter doet met De Vrij en Dumfries goede zaken

3 oktober Juventus heeft de derby van Turijn dankzij een laat doelpunt gewonnen met 0-1. Manuel Locatelli zette de ploeg van coach Massimiliano Allegri in de uitwedstrijd tegen Torino in de 86e minuut op voorsprong. De tijd was tekort voor de stadgenoot om de schade te herstellen.