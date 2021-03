LIVE | Van 't Schip met Griekenland tegen Georgië, ook Spanje, Italië en Duitsland in actie

WK-kwalificatieVeertien wedstrijden maar liefst vanavond om 20.45 uur in de Europese kwalificatie voor het WK voetbal 2022 in Qatar. Onder andere Duitsland, Spanje, Griekenland (van bondscoach John van 't Schip), Italië, Engeland én wereldkampioen Frankrijk komen in actie. Om 18.00 uur is één duel. Volg de tussenstanden in deze livewidget (zie hierboven).