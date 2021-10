LIVE | Van 't Schip wacht met Griekenland op treffer in Georgië, Zahavi strijdt met Israël om plek 2

VIDEO Saoediërs leggen 350 miljoen euro neer voor omstreden overname Newcastle United

7 oktober Newcastle United is vandaag na een langdurige juridische strijd verkocht aan het staatsvermogensfonds van Saoedi-Arabië. Het consortium neemt het aandelenpakket voor zo’n 350 miljoen euro over van Mike Ashley, die veertien jaar eigenaar was van The Magpies.