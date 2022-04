LIVE | Veltman houdt Spurs in de tang met Brighton, Bundesliga maakt zich klaar voor voetbalmiddag

Met video Sensatie in München: Villarreal en Arnaut Danjuma knikkeren Bayern uit de Champions League

Arnaut Danjuma heeft met Villarreal voor een enorme stunt gezorgd in de Champions League. Na de 1-0 thuiszege van vorige week was een 1-1 gelijkspel in München genoeg om titelfavoriet Bayern in de kwartfinales uit het miljoenenbal te knikkeren. Invaller Samuel Chukwueze maakte in de 88ste minuut de belangrijke goal voor de Spanjaarden, vorig seizoen winnaar van de Europa League.

12 april