LIVE | Villarreal met Danjuma begonnen tegen Bayern, Davies terug na hartproblemen

Freiburg tekent protest aan tegen met twaalf man spelend Bayern

SC Freiburg gaat niet akkoord met het verloop van de verloren competitiewedstrijd tegen Bayern München van zaterdag. De koploper van de Bundesliga stond in de slotfase, toen het duel in Freiburg bij een stand van 1-3 al min of meer was beslist, even met twaalf spelers op het veld. Uiteindelijk werd het 4-1 voor Bayern.

4 april