LIVE | Voetbal in het buitenland: tussenstanden en uitslagen in de topcompetities

Mes­si-gek­te gaat verder in Reims: Argentijn­se vedette staat voor debuut bij Paris Saint-Ger­main

15:03 De verwachting is dat Lionel Messi vanavond zijn debuut gaat maken bij Paris Saint-Germain. De Argentijnse aanwinst zit in de selectie voor de competitiewedstrijd bij Stade Reims. Naast Messi beschikt coach Mauricio Pochettino ook over Kylian Mbappé en Neymar, waarmee het ‘magic trio’ voorin bij PSG compleet is.