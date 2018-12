LIVE | Vol programma in Premier League en Serie A op Boxing Day

Belgische voetbal­clubs in de bres voor thuis- en daklozen

12:21 De Belgische voetbalclubs uit de Jupiler Pro League komen deze speelronde in actie in speciale shirts, die naderhand worden geveild voor een goed doel. De opbrengst gaat naar de Belgian Homeless Cup, een sociale partner van de Pro League. Met de campagne ‘My Team, My home’ zet die organisatie zich in voor mannen en vrouwen die kampen met dak- of thuisloosheid.