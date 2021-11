LIVE | Weghorst en Malen scoren tegen elkaar, Liverpool op ruime voorsprong

Programma Champions League | FC Barcelona en Manchester United wacht belangrij­ke avond

In de groepsfase van de Champions League wordt vanavond een begin gemaakt met de voorlaatste speelronde. Ajax, Liverpool, Bayern München en Juventus zijn al zeker van de achtste finales, maar de overige twaalf tickets moeten nog verdeeld worden. Dit is het programma van vanavond, met belangrijkste wedstrijden voor onder meer FC Barcelona en Manchester United. Volg het op de voet in ons matchcenter.

23 november