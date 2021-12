LIVE | West Ham knokt zich weer naast koploper Chelsea, Danjuma ontbreekt bij Villarreal

Video Onbegrip in Duitsland na Gouden Bal voor Messi: ‘Dit is de grootste beroving ooit’

In Duitsland is veel onbegrip over de zevende Gouden Bal-zege van Lionel Messi. De Argentijn beleefde bij Barcelona en Paris Saint-Germain niet het beste jaar in zijn loopbaan, terwijl Bayern München-spits Robert Lewandowski diverse records brak. Duitse media zijn daarom kritisch op France Football, de organisator van de verkiezing.

30 november