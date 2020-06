LIVE | Willian schiet Chelsea op voorsprong na rood Fernandinho

Vertonghen over uitspraken Overmars: ‘Schrik ik wel van’

9:13 Jan Vertonghen was niet verrast toen hij directeur voetbalzaken Marc Overmars hoorde zeggen dat Ajax hem deze zomer niet terughaalt. ,,Dat is geen ontgoocheling, want dat was al best lang duidelijk”, reageert de 33-jarige Belg bij Sporza. ,,Alleen komt het nu pas in de media. Ik schrik er wel van dat het zo expliciet wordt gezegd.‘’