LIVE | WK-kwalificatie: bekijk hier de tussenstanden en doelpuntenmakers

Goede start voor Dick Advocaat met Irak: gelijkspel in Zuid-Ko­rea

2 september Dick Advocaat is zijn avontuur als bondscoach van Irak begonnen met een gelijkspel tegen Zuid-Korea, het land waar hij van 2005 tot 2006 bondscoach van was. Het bleef bij 0-0 in het Sangam Stadium in Seoul.