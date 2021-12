LIVE | Xavi houdt Frenkie de Jong op de bank bij Barcelona

Is Afrika Cup door omikronva­ri­ant veilig voor Haller en Sangaré? Clubs willen gesprek met FIFA

De European Club Association (ECA) wil graag in gesprek met FIFA over de veiligheid van de spelers die zijn geselecteerd voor de Afrika Cup. De bond maakt zich zorgen over de ondertussen wijdverspreide omikronvariant, die in Zuid-Afrika is ontstaan.

3 december