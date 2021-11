LIVE | Zwitserland vergroot druk op Europees kampioen Italië

De WK-kwalificatie zit in beslissende fase. Ook vanavond staan er weer cruciale wedstrijden op het programma. In de tweede helft leidt Zwitserland met 2-0 tegen Bulgarije. Dat betekent een WK-ticket voor de Zwitsers, omdat Italië nog altijd maar op 0-0 staat in Belfast tegen Noord-Ierland. Volg in onze livewidget hierboven de tussenstanden.