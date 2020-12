Liverpool boekt monsterzege; City wint nipt, Arsenal verliest opnieuw

SamenvattingLiverpool heeft zaterdag een monsterzege geboekt op Crystal Palace. Met Georginio Wijnaldum in de basis won Liverpool op speels gemak met 0-7 van de ploeg van Patrick van Aanholt, die zijn tweehonderdste wedstrijd in de Premier League speelde.

Liverpool beleefde een bliksemstart op Selhurst Park, de thuisbasis van Crystal Palace. Al na iets meer dan twee minuten schoot Takumi Minamino zijn ploeg op voorsprong na goed voorbereidend werk van Sadio Mané. Het was zijn eerste treffer namens Liverpool in de Premier League. Mané verdubbelde halverwege de eerste helft de score, waarna Roberto Firmino vlak voor rust voor de derde treffer van de middag tekende.

Na rust wist Crystal Palace helemaal geen vuist meer te maken tegen de ploeg van trainer Jürgen Klopp, die geduldig zocht naar de ruimtes achter de laatste linie. Zo liep Liverpool uit naar een monsterzege. Aanvoerder Jordan Henderson deed een duit in het zakje en ook Firmino liet zich weer zien. Twee treffers van invaller Mohamed Salah in de slotfase van het duel bepaalden de eindstand: 0-7, de grootste uitzege voor Liverpool ooit in de Premier League.

Van Aanholt speelde de gehele wedstrijd, terwijl Wijnaldum in de 69ste minuut werd gewisseld voor Curtis Jones. Liverpool voert na de doelpuntrijke zege op Crystal Palace nog altijd de ranglijst aan in de Premier League. De regerend landskampioen staat op 31 punten uit veertien duels. De voorsprong op nummer twee Tottenham Hotspur bedraagt nu zes punten. De ploeg van trainer José Mourinho komt maandag nog in actie tegen nummer vier Leicester City, dat op 24 punten staat.

Benauwde zege City

Na twee remises op rij heeft Manchester City in de Premier League weer een overwinning behaald. De uitwedstrijd tegen het hoger geklasseerde Southampton eindigde in 0-1. Het enige doelpunt kwam na een kwartier op naam van Raheem Sterling, die raak schoot uit een voorzet van Kevin De Bruyne. Bij City bleef de Nederlandse verdediger Nathan Aké reserve.

Southampton staat voorlopig op de vierde plek, met nu nog maar 1 punt meer dan Manchester City, dat ook een wedstrijd minder speelde.

Arsenal verliest opnieuw

Mikel Arteta komt bij Arsenal steeds meer onder druk te staan. Zijn labiele ploeg blijft punten verspelen in de Premier League. In Liverpool was Everton met 2-1 te sterk voor de Londense club, die is afgezakt naar een beschamende vijftiende plek op de ranglijst.

Uit de laatste zeven competitieduels haalde Arsenal slechts 2 punten. Opvallend is dat de ‘Gunners’ dit seizoen in de Europa League tot dusver wel goed presteerden met zes overwinningen op rij in de groepsfase.

De treffers van Everton kwamen op naam van Rob Holding (eigen doel) en Yerry Mina. Nicolas Pépé tekende uit een strafschop voor het doelpunt van de bezoekers.

Everton, de club van technisch directeur Marcel Brands, staat voorlopig op de tweede plaats, met vijf punten minder dan Liverpool.

