Liverpool-coach Jürgen Klopp vol lof na kraker tegen Manchester City: ‘Ik heb van elke seconde genoten’

,,Ik denk dat een wedstrijd als tegen Manchester City nog meer laat zien hoe onwaarschijnlijk het is om zoiets te doen”, zei trainer Jürgen Klopp, nadat zijn elftal Manchester City in de halve eindstrijd van de FA Cup uitschakelde (3-2) na een vooral sprankelende eerste helft. De Duitser was zeer te spreken over de eerste 45 minuten. ,,Die was een van de beste die we ooit onder mijn leiding hebben gespeeld. We waren uitstekend. Ik heb van elke seconde genoten.”

Liverpool won dit seizoen al de League Cup en is nog in de race voor de Champions League, de landstitel en dus de FA Cup. Klopp: ,,We moesten weer diep gaan tegen Manchester City. Over drie dagen spelen we weer tegen Manchester United, dat de punten hard nodig heeft om zich voor de Champions League te plaatsen. Kort daarna volgt Everton, dan alweer Villarreal. Het is gewoon ongelooflijk intens en het is echt onwaarschijnlijk dat we vier prijzen winnen.”