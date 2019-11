Liverpool deelt dreun uit aan City in Engelse titelrace

Met Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum in de basis nam Liverpool al vroeg de leiding op Anfield. Manchester City dacht in de 6ste minuut recht te hebben op een strafschop wegens hands. De scheidsrechter floot niet en in de omschakeling was Fabinho trefzeker. De Braziliaanse middenvelder haalde vanaf een meter of twintig hard en doeltreffend uit. Spelers van City protesteerden nog, maar dat had geen zin.