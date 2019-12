Liverpool eenvoudig voorbij Bournemouth, Aké valt uit met hamstringblessure

Bij Bournemouth begonnen er twee Nederlanders in de basis, Arnaut Danjuma Groeneveld en Nathan Aké. Laatstgenoemde speelde een prima partij en was de rots in de branding voor de thuisploeg, totdat hij in de 34ste minuut met een hamstringblessure uitviel. Prompt maakte Alex Oxlade-Chamberlain het openingsdoelpunt na een mooie pass van Jordan Henderson. Vlak voor rust vergrootte Naby Keita de voorsprong uit een assist van Mo Salah. De Egyptenaar was na rust zelf trefzeker en maakte aan alle onzekerheid een eind, waardoor Liverpool het duel rustig kon uitspelen.



Liverpool staat door de overwinning op 46 punten uit 16 wedstrijden. De naaste achtervolger, Leicester City, heeft elf punten minder, maar komt morgen nog in actie tegen Aston Villa. Nummer 3, Manchester City, neemt het om 18.30 uur op tegen buurman Manchester United. De Citizens hebben momenteel veertien punten minder dan de ploeg van Georginio Wijnaldum en Van Dijk. Bournemouth staat nu slechts één puntje boven de streep, terwijl de concurrentie nog in actie moet komen.