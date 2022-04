Liverpool en Van Dijk vagen Manchester City voor rust weg en staan in finale FA Cup

Vanaf het eerste fluitsignaal was Manchester City op Wembley geen schim van de ploeg die al maandenlang de Premier League aanvoert. Na een kleine negen minuten voetballen was het dan ook al raak voor Liverpool, toen Ibrahima Konaté in de lucht afrekende met Aké en raak kopte vanuit een corner. Dat reservedoelman van City even later te lang nodig had waardoor Sadio Mané hem van de bal kon glijden, hielp ook niet: 0-2. Liverpool had de Premier League-koploper in handboeien en nog voor rust werd het ook 0-3, via opnieuw Mané. De Senegalees stond met een prachtige volley aan het eind vaan een sublieme aanval van The Reds.