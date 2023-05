Liverpool heeft weinig aan laat gelijkspel tegen Aston Villa, Cody Gakpo ziet goal afgekeurd worden

In eigen huis kwam Liverpool aanvankelijk nog goed weg, nadat Ollie Watkins een penalty die hij zelf ‘verdiend’ had niet wist te benutten. Even later was het echter alsnog raak voor het betere Aston Villa, Jacob Ramsey dook op bij de tweede helft en klopte Alisson. Na rust bleef het lang duren voordat ook Liverpool op het scorebord stond, ook omdat een doelpunt van Cody Gakpo werd afgekeurd wegens buitenspel. Uiteindelijk lukte dat dan toch via Firmino. Dankzij de Braziliaan is de Champions League nog niet helemaal uit het zicht, al is de kans dat het nog lukt klein.