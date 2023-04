Liverpool-icoon neemt het op voor hevig bekritiseerde Virgil van Dijk: ‘Hij was vier jaar lang de allerbeste’

De 38-voudig Engels international, die eerder dit seizoen zelf ook kritiek uitte op Van Dijk, geeft toe dat de Nederlander bezig is aan een moeizaam seizoen. ,,Maar ook Rio Ferdinand en John Terry hadden slechte seizoenen in hun loopbaan. Nu overkomt Van Dijk hetzelfde. Maar laten we niet vergeten dat geen centrale verdediger in de geschiedenis van de Premier League ooit zo’n impact op een team heeft gehad als Virgil.”

Carragher stuurde maandag meerdere tweetjes de wereld in om zijn punt duidelijk te maken. Hij trekt ook de vergelijking met Nemanja Vidic, die met Manchester United vijf landstitels en de Champions League won. ,,Van Dijk is vele malen beter. Natuurlijk was Vidic een topverdediger, maar vergeet niet hoe moeilijk hij het had met Fernando Torres. Als iemand echt denkt dat Vidic beter was, dan zit je niet naar dezelfde sport te kijken. Van Dijk is véél beter.”

Volgens Carragher, die zelf ruim 500 wedstrijden voor Liverpool speelde, wordt nu veel te makkelijk vergeten wat Van Dijk al heeft gepresteerd. ,,De laatste vier jaar was hij niet alleen de beste verdediger van de competitie, maar samen met Kevin De Bruyne zelfs de allerbeste speler. Dat geeft wel aan op welk niveau hij zat.”

‘Verdedigen als een schooljongen’

De bemoedigende woorden van Carragher zullen een welkome opsteker zijn, want na de wedstrijd tegen Arsenal (2-2) kreeg Van Dijk het flink te verduren. Hij speelde met een onbedoelde assist op Gabriel Martinelli een negatieve hoofdrol bij het openingsdoelpunt van de bezoekers en ging ook bij de 0-2 niet vrijuit. Daarnaast kreeg hij geel na een overtreding op Gabriel Jesus.

,,Die overtreding was niet uit frustratie, maar uit pure wanhoop”, oordeelde Neville bij Sky Sports. ,,Want hij was al geslagen. Hij verdedigt als een schooljongen, net als heel Liverpool.” ,,Echt slecht verdedigen”, voegde Keane daaraan toe. ,,Van Dijk kijkt naar de bal, maar zet helemaal geen druk. Zo maakt hij het veel te makkelijk voor Arsenal.” Eerder waren ook Marco van Basten en Ruud Gullit al kritisch, al ging dat vooral over een gebrek aan leiderschap bij Oranje.

Liverpool redde door Mohamed Salah (die later wel een penalty miste) en Roberto Firmino alsnog een punt, maar blijft kwakkelen in de Premier League. De ploeg staat slechts achtste en is ver verwijderd van een Champions League-ticket voor komend seizoen. Daarvoor is een plaats bij de beste vier nodig.

