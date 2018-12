Liverpool kent geen genade met Arsenal en neemt eerste belangrijke horde

Grote man aan de zijde van de Reds was Roberto Firmino. Vlak nadat Arsenal op voorsprong was gekomen via Ainsley Maitland-Niles was de Braziliaanse spits van Liverpool attent en kon de gelijkmaker binnenschieten. Negentig seconden later was Firmino andermaal trefzeker na een weergaloze solo door de Arsenal defensie.



Het ging daarna van kwaad tot erger bij de ploeg van Unai Emery. Verdedigend was Arsenal zeer kwetsbaar en dat kwam vooral bij de 3-1 tot uiting. Met een lange bal werd de defensie volledig uiteen gereten waarna Sadio Mané op aangeven van een andere uitblinker, Mo Salah, eenvoudig kon binnentikken. Op slag van rust was het Salah zelf die een penalty versierde én benutte.