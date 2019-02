Liverpool krijgt gehavend Manchester United niet klein op Old Trafford

Door Geert Langendorff De zon scheen volop bij een temperatuur van 17 graden. Toeschouwers zaten in een T-shirt op de tribune. Filmster Kit Harington (Game of Thrones) meldde zich met een grote grijns op het ereterras, voor een groot deel bevolkt door helden uit het verleden. Beter konden de omstandigheden niet zijn voor het duel tussen Manchester United en Liverpool, de meest beladen streekderby in Engeland.

Manchester United moest in het eerste halfuur zowel Ander Herrera als Juan Mata naar de kant halen vanwege spierklachten. Kort voor het rustsignaal kwam Jesse Lingard, ingevallen voor Mata, daar nog bij. Bij Liverpool kon Roberto Firmino niet verder. De Braziliaan verzwikte zijn enkel, toen hij een pass verstuurde. De vroege wissels gingen ten koste van het tempo en de finesse in het tot dan toe aantrekkelijke duel.

Gevaar

Liverpool kwam het meest voortvarend voor de dag, leunend op de defensie waaraan Virgil van Dijk leidinggaf. De international ontbrak door een schorsing tijdens het midweekse duel in de Champions League met Bayern München (0-0). Toen grossierde de achterhoede in balverlies en misverstanden. Met Van Dijk keerden de rust en de regie terug. Desondanks stichtte Manchester United regelmatig gevaar.

Lingard kreeg in de eerste helft de grootste kans. Na een schitterende steekpass van Romelu Lukaku hoefde hij alleen nog keeper Alisson te passeren, maar de Braziliaan greep kordaat in. Liverpool, het meest in balbezit, had meer moeite om kansen te creëren. Manchester United toonde, net als vorige week tegen Chelsea op Stamford Bridge in de FA Cup (2-0), goed in staat om een storm te doorstaan.