Liverpool laat niets heel van FC Porto in heenduel

Liverpool kan zich stiekem al gaan opmaken voor een plekje in de kwartfinales van de Champions League. De ploeg van de Duitse trainer Jürgen Klopp won vanavond in het Estádio do Dragão met 0-5 bij FC Porto. Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum speelden de hele wedstrijd, Sadio Mané was goed voor een hattrick bij The Reds .

Gisteravond won Manchester City al met 0-4 op bezoek bij FC Basel, maar Liverpool gooide daar vanavond dus nog een schepje bovenop. De return op Anfield is op dinsdag 6 maart. FC Porto is dit seizoen nog ongeslagen in de Portugese competitie met zeventien overwinningen en vier gelijke spelen. De 0-5 van vanavond was voor FC Porto de grootste thuisnederlaag ooit in Europees verband.

Sadio Mané bracht Liverpool vanavond op aangeven van Georginio Wijnaldum na 25 minuten op voorsprong, al had FC Porto-doelman José Sá redding moeten brengen op zijn houdbare schot. Reservedoelman Iker Casillas (36) keek vanaf de bank toe.

Met een knap kunststukje maakte Mohamed Salah er vier minuten later al 0-2 van voor Liverpool. Het was voor de 25-jarige aanvaller uit Egypte, die afgelopen zomer werd overgenomen van AS Roma, alweer zijn 30ste doelpunt in 36 wedstrijden voor Liverpool.

Acht minuten na rust maakte Sadio Mané zijn tweede treffer van de avond. Dat deed de Senegalese aanvaller met een intikker na een razendsnelle counter van The Reds. In de 69ste minuut zorgde de Braziliaanse aanvaller Roberto Firmino voor de 0-4. Mané maakte er met een harde pegel in de 85ste minuut ook nog 0-5 van. Daarmee is de return op Anfield over drie weken een formaliteit geworden.

Liverpool bereikte in het seizoen 2008/2009 voor het laatst de kwartfinales van de Champions League.

