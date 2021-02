Liverpool maakt einde aan dramatische reeks met zege bij Sheffield United

Curtis Jones schoot kort na rust de 0-1 binnen voor Liverpool. De twintigjarige middenvelder uit Liverpool maakte zijn tweede goal in de Premier League, maar de goal had eigenlijk niet mogen tellen. Op het moment dat rechtsback Trent Alexander-Arnold de bal voor het doel bracht, was de bal al over de lijn. De grensrechter, scheidsrechter en de VAR zagen het allemaal niet. In de 64ste minuut maakte Roberto Firmino er 0-2 van en ook nu mocht Liverpool niet klagen, want het schot van de Braziliaanse spits werd nog flink van richting veranderd door Sheffield United-verdediger Kean Bryan.



Het was voor Liverpool de 7000ste goal op het hoogste niveau in Engeland. Eerder passeerde stadgenoot Everton (7108 goals) die grens al. Liverpool verloor vorige week zaterdag op Anfield nog met 0-2 van Everton, nadat eerder Brighton (0-1), Manchester City (1-4) en Leicester City (3-1) al te sterk waren voor het team van Jürgen Klopp.