Liverpool maakt geen fout tegen Fulham en hoopt op stuntje United

Atlético Madrid in blessure­tijd langs Athletic Bilbao

10 november Atlético Madrid is in de thuiswedstrijd tegen Athletic Bilbao ontsnapt aan puntenverlies. Diego Godin hielp zijn club in blessuretijd op karakter aan de winnende treffer: 3-2. De Uruguayaanse verdediger was geblesseerd toen hij scoorde. Hij liet zich niet vervangen omdat zijn trainer Diego Simeone al drie keer had gewisseld.