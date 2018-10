Liverpool met Van Dijk en Wijnaldum in kraker tegen ManCity

Correa schiet Atlético naar zege op Betis

18:15 Atlético Madrid heeft de thuiswedstrijd tegen Real Betis met minimaal verschil gewonnen. Het duel in het Wanda Metropolitana in Madrid eindigde in 1-0 voor de ploeg van coach Diego Simeone. Atlético neemt door de zege voorlopig de koppositie over van FC Barcelona, dat later vanavond speelt bij Valencia.