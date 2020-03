Liverpool mist doelman Alisson ook nog in return tegen Atlético Madrid

Volgens Klopp mist Alisson zeker ook nog de competitiewedstrijd maandag bij Everton. De Zuid-Amerikaanse keeper bleef in de laatste twee duels van Liverpool al aan de kant. In beide wedstrijden was de Spanjaard Adrián zijn vervanger.



Klopp kan wel weer een beroep doen op aanvoerder Jordan Henderson. De middenvelder liep drie weken geleden in de verloren uitwedstrijd tegen Atlético (1-0) een hamstringblessure op. Sinds afgelopen zondag traint Henderson weer volop mee met de selectie van Klopp. ,,Hij is speelklaar, maar of hij meteen in de basis begint, zeg ik nog niet", liet de Duitse trainer weten.



Linksback Andy Robertson is ook weer fit. Hij bleef afgelopen zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Bournemouth (2-1) uit voorzorg aan de kant wegens een lichte dijbeenblessure. Klopp hoopt dat in het thuisduel met Atlético het thuisvoordeel de doorslag kan geven voor de titelhouder. ,,We hebben de steun nodig van ons publiek om een topprestatie te kunnen leveren."