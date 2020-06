Liverpool moet vrezen voor kampioensfeest voor de televisie

Liverpool had een kampioensfeest op Anfield in eigen hand, maar na het doelpuntloze gelijkspel in de Merseyside Derby bij Everton gisteravond zijn The Reds nu afhankelijk geworden van achtervolger Manchester City. Met een achterstand van 23 punten heeft de ploeg van Pep Guardiola de hoop op titelprolongatie al lang en breed opgegeven, maar ze kunnen nu wel ‘bepalen’ waar en wanneer Liverpool voor het eerst sinds 1990 kampioen gaat worden.

Scenario 1

Als Manchester City vanavond in het Etihad Stadium niet wint (dus gelijkspel of nederlaag) van nummer elf Burnley, dan kan Liverpool woensdagavond gewoon nog kampioen worden op Anfield. Er moet door The Reds dan wel worden gewonnen van Crystal Palace, de ploeg van Patrick van Aanholt en Jaïro Riedewald. Crystal Palace staat negende met slechts vier punten minder dan nummer vijf Manchester United, dus de ploeg van de 72-jarige Roy Hodgson (ex-coach van Liverpool) droomt inmiddels hardop van plaatsing voor Europees voetbal.

Scenario 2

Als City vanavond wint van Burnley en Liverpool woensdagavond wint van Crystal Palace, dan kan het donderdagavond gaan gebeuren voor de ploeg van Jürgen Klopp. Net als op 2 mei 2016 ligt het lot dan in handen van Chelsea. Destijds betekende de late gelijkmaker van Eden Hazard (2-2 na 0-2 voorsprong voor Tottenham Hotspur) een groot feest in de woonkamer van Jamie Vardy, met tientallen journalisten en honderden fans voor zijn deur. Een zege van Chelsea of een gelijkspel met City betekent dan dat Liverpool de eerste Premier League-titel eindelijk binnen heeft.

Scenario 3

Of gaat het nog wat langer duren? Als City wint van Burnley en Chelsea en Liverpool de drie punten pakt tegen Crystal Palace, dan kan Liverpool kampioen gaan worden op donderdag 2 juli. Dat zal dan zijn in het Etihad Stadium, uitgerekend de thuisbasis van achtervolger en titelverdediger Manchester City. Liverpool moet dan winnen of gelijkspelen tegen de ploeg van Pep Guardiola. Als Liverpool hier verliest is het nog altijd niet gedaan, maar drie dagen later volgt voor The Reds dan wel de thuiswedstrijd tegen degradatiekandidaat Aston Villa.

Liverpool won dit seizoen tot nu tot 27 van de 30 competitieduels. Er was alleen puntenverlies in de uitwedstrijden bij Manchester United (1-1 op 20 oktober 2019), Watford (3-0 nederlaag op 29 februari) en gisteravond dus bij Liverpool. Manchester City zette in het seizoen 2017/2018 drie records neer: meeste punten (100), meeste zeges (32) en meeste punten voorsprong op nummer twee (19). Liverpool heeft dus nog acht wedstrijden om al die records te verbreken.

Volledig scherm © AFP