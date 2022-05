Liverpool na indrukwekkende comeback tegen Villarreal in finale Champions League

Liverpool heeft zich na een geweldige wedstrijd tegen Villarreal geplaatst voor de finale van de Champions League. Villarreal speelde Liverpool in de eerste helft helemaal van de mat en kwam via Dia en Coquelin op een 2-0 voorsprong. Hierdoor stond het over twee wedstrijden gezien gelijk. Na rust herpakte Liverpool zich echter grandioos. Het was heer en meester en kwam via Fabinho en de sterk ingevallen Luis Díaz op gelijke hoogte. Uiteindelijk zette Sadio Mané zelfs een 2-3 einstand op het scorebord.

Een ontkentend Villareal maakte het tóch nog even heel erg spannend in de halve finale van de Champions League. Maar in de tweede helft toonde Liverpool haar klasse, waardoor het nog steeds in de race is voor een hallucinante quadrupel.

De vier prijzen die Liverpool kan winnen. Het was hét thema voorafgaand aan de return in de halve finale van de Champions League. Nadat in februari de League Cup al was gepakt door de ploeg van trainer Jürgen Klopp, zou het nu ook de Champions League-finale halen. Op 28 mei in Parijs moet dat het klapstuk worden van een hallucinant seizoen. Twee weken na de FA Cup-finale en zes dagen na de laatste speeldag van de Premier League, waarin een zinderende ontknoping van een bloedstollende titelstrijd met Manchester City gloort.

Die uitwedstrijd tegen Villareal, de huidige nummer 7 van Spanje, dat was na de 2-0 overwinning van afgelopen woensdag nog wel het kleinste punt van zorg. Maar dat was buiten de magie van het Estadio de la Ceramica gerekend. Want in het piepkleine Vila-Real (de helft van het aantal inwoners past in het stadion van de plaatselijke trots) is El Submarino Amarillo tot veel in staat. Zo werden dit jaar onder meer Juventus en Bayern München al verrast nadat de club vorig jaar de Europa League won.

En zonder de geblesseerde Arnaut Danjuma leek Villareal tegen Liverpool weer een klein wonder te gaan verrichten. Als een komeet schoten de Spanjaarden uit de startblokken. Al na iets meer dan twee minuten spelen bracht Boulaye Dia de thuisclub op voorsprong, die de hoop van het gepassioneerde publiek daarmee een flinke boost gaf.

Het wakkerde een storm aan, waarbij Liverpool van geluk mocht spreken dat het in de 39ste minuut geen strafschop tegen kreeg toen keeper Alisson Becker de doorgebroken Lo Celso ten val bracht toen hij op de bal dook. Maar vrijwel meteen na dat moment werd het via Francis Coquelin alsnog 2-0 en lag de strijd om de finaleplaats weer helemaal open.

Wilde Liverpool kans houden op die vier prijzen, moest het na de rust laten zien hoe goed de ploeg is. En dat deed het. De Engelsen, waarbij Virgil van Dijk de wedstrijd als aanvoerder begon, haalden in de tweede helft een bijzonder hoog niveau en draaiden de wedstrijd in rap tempo om. Doelpunten van Fabinho, Luis Diaz en Sadio Mané vielen binnen twaalf minuten, waardoor er zelfs nog gewonnen werd in Spanje.

En dus kan het nog steeds, vier prijzen in één seizoen, een quadrupel. In ieder geval heeft Liverpool dit jaar nu al drie bekerfinales bereikt, waarvan er dus al één gewonnen is. De komende weken moet blijken of het seizoen van de ploeg van Jürgen Klopp later herinnerd zal worden als ‘heel erg goed’ of daadwerkelijk hallucinant.

