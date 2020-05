Liverpool na twee maanden terug op trainingsveld: ‘Het voelde als de eerste schooldag’

Voor het eerst in ruim twee maanden waren de spelers van Liverpool vandaag weer op trainingscomplex Melwood. De terugkeer naar contactloze training voelde aan als een eerste schooldag, zo zei Liverpool-coach Jürgen Klopp. The Reds hopen binnenkort voor het eerst sinds 1990 kampioen van Engeland te worden, maar er zijn nog veel vraagtekens rond de herstart van de Premier League.

De spelers en trainers van Liverpool waren blij dat ze elkaar voor het eerst sinds half maart weer zagen, dat is op de foto's van vandaag wel af te lezen. Op social media deelde Liverpool vandaag foto's van de training, waarbij de spelers in kleine groepjes mochten trainen en werden verzocht om afstand tot elkaar te bewaren. Helemaal normaal is het dus nog niet, maar het is een begin richting een mogelijke herstart. Een herstart van de Premier League waarvoor in Engeland veel weerstand is, maar niet bij de fans van Liverpool. ,,Ik werd zelfs eerder dan normaal wakker en realiseerde me toen dat het de eerste dag was dat we weer het veld op mochten”, zegt Klopp op de website van Liverpool. ,,Het voelde als de eerste schooldag. Voor mij was het 46 jaar geleden, maar het gevoel moet vergelijkbaar zijn geweest. Ik kon eindelijk mijn trainingspak aandoen en ook daadwerkelijk gaan trainen.”

Gini Wijnaldum on Twitter Train your body, and your mind 🧘🏾‍♂️

27 van 29 duels gewonnen

De Premier League hoopt in juni te mogen hervatten, met nog 92 wedstrijden te gaan. Liverpool staat 25 punten boven achtervolger Manchester City met nog negen wedstrijden te spelen. De ploeg van Klopp heeft dus nog maar twee zeges nodig om hun eerste Premier League-titel veilig te stellen. Liverpool won dit seizoen liefst 27 van de 29 competitieduels. Er was in oktober alleen een 1-1 gelijkspel bij Manchester United en op 29 februari een pijnlijke 3-0 nederlaag bij laagvlieger Watford, waarmee Arsenal (2003/2004) de enige ongeslagen kampioen van de Premier League blijft.

De Premier League had eerder al vastgesteld dat op 12 juni de competitie mogelijk wordt hervat, maar er wordt nu verwacht dat dit nog verder zal worden doorgeschoven. Klopp was blij zijn spelers vandaag weer te kunnen zien en zag veel lachende gezichten. ,,We weten niet precies hoelang we hebben, maar we hebben wat tijd om de rest van dit seizoen en het volgende seizoen voor te bereiden, want ik denk niet dat er een grote periode tussen zal zitten. Het is een soort voorbereiding voor ons. We weten niet hoe lang we hebben, maar wellicht kunnen we binnenkort nog een oefenwedstrijd spelen om het gevoel terug te krijgen.”

Liverpool speelde haar laatste wedstrijd op woensdag 12 maart, toen het in de achtste finales van de Champions League werd uitgeschakeld door Atlético Madrid. De eerstvolgende competitiewedstrijd die op het programma staat voor Liverpool is uitgerekend de Merseyside-derby bij stadgenoot Everton op Goodison Park, een kleine kilometer van Anfield.

