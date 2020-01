Liverpool na zege op Sheffield jaar lang ongeslagen

36 duels ongeslagen Kunnen Virgil en Gini een jaar lang ongeslagen blijven in de Premier League?

16:29 Kampioen is Liverpool nog niet, maar de ploeg van coach Jürgen Klopp is al hard op weg om zich de geschiedenisboeken in te spelen. Virgil van Dijk, Georginio Wijnaldum en hun teamgenoten zijn een jaar lang ongeslagen in de Premier League als ze vanavond (21.00 uur) op Anfield overeind blijven tegen Sheffield United.